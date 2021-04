Policial do Capitólio é morto após carro avançar em barreira nos EUA

Um homem avançou com um carro em uma barreira de proteção em uma das entradas do Capitólio, sede do Congresso dos EUA, nessa sexta-feira (2). Dois policiais foram atingidos e um deles acabou morrendo depois. O criminoso foi baleado e, socorrido, também faleceu, segundo confirmaram as autoridades.

O complexo foi colocado em lockdown e a orientação para que o staff permanecesse dentro do Capitólio, afastado de portas e janelas. Entradas não foram permitidas. Forças policiais foram encaminhadas até lá em reforço. "Dois policiais foram feridos. Os três (incluindo aí o suspeito) foram levados para o hospital", informou inicialmente a polícia do Capitólio.

Segundo uma TV local, o motorista do carro que tentou passar pela barreira saiu do veículo com uma faca na mão e neste momento foi baleado. Ele morreu no hospital. O nome dele ainda não foi divulgado. Não se sabe qual a motivação do ataque.

O Congresso dos EUA está em recesso, portanto a maioria dos parlamentares não está no local. O presidente Joe Biden deixou Washington hoje cedo para passar o dia no Camp David.

Esse ano, o Capitólio foi invadido por apoiadores de Donald Trump inconformados com a derrota nas urnas para Joe Biden. Cinco pessoas terminaram mortas na ocasião.