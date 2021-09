Policial é baleado em tentativa de assalto em Feira; um dos suspeitos foi morto pelo PM

O policial militar Antônio Carlos da Conceição, conhecido como Preá, foi baleado no abdômen durante uma tentativa de assalto na manhã desta segunda-feira (27) em Feira de Santana. Antônio Carlos estava na Rua Itororó, no bairro Rua Nova, quando foi surpreendido por dois homens a bordo de uma motocicleta.

De acordo com a polícia, o militar reagiu ao assalto e houve troca de tiros. Um dos bandidos, um homem de 26 anos, morreu no local, ao lado de um veículo, onde tentou se esconder. Já o outro suspeito fugiu. O policial militar foi socorrido para o hospital São Matheus, onde passou por uma cirurgia. De acordo com informações de familiares, em entrevista ao Acorda Cidade, ele está sedado.