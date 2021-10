Policial federal baiano é assassinado no Pará após assalto a ônibus

Um policial federal baiano, mas que atua na PF do Pará, foi morto no município de Goianésia do Pará na madrugada deste domingo (10) após assalto a ônibus.

Segundo o motorista do veículo, os suspeitos mandaram parar o ônibus no meio da estrada, com arma de fogo, anunciaram o assalto e perguntaram se havia algum policial a bordo.

Após a negativa do motorista, os suspeitos fizeram uma vistoria no veículo, encontraram o policial e o executaram.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o motorista disse que o criminoso que estava na cabine “falou que tinha dado um tiro no policial, pela fresta da porta da cabine, pois o policial tinha atirado em seu parceiro, mas falou que não atirou para matar”.

Após a ação dos bandidos, o motorista prosseguiu até Jacundá/PA, onde tinha unidade de saúde mais próxima para socorrer o policial, que não sobreviveu.

O presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia (Sindipol-BA), José Mário Lima, lamentou a morte do colega.

“Estou profundamente sentido. Era um grande profissional, e com frequência também trabalhava na Bahia em missões policiais. Nós do Sindicato lamentamos profundamente e reiteramos por uma investigação célere do caso, com diligências já ocorrendo no sentido de captura dos criminosos ”, disse.