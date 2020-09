Policial militar do Lobato morre depois de ser baleado em Camaçari

Um policial militar morreu depois de ser baleado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, nesta sexta-feira (11). O PM foi encontrado ferido ao lado de outro homem, e o caso ainda está sendo investigadas.

Em nota, a Polícia Militar informou que, por volta das 10h50, policiais militares da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Vila de Abrantes) receberam uma denúncia de que uma troca de tiros tinha deixado algumas pessoas baleadas em uma estrada velha que liga a localidade de Monte Gordo a Barra de Jacuípe, em Camaçari.

Os militares foram até o local e encontraram duas pessoas feridas. Uma delas foi identificada como sendo um soldado da PM. O nome dele não foi divulgado pela assessoria que informou apenas que ele era lotado na 14ª CIPM (Lobato), em Salvador. O CORREIO apurou que a vítima era Ítalo de Andrade Pessoa e tinha 27 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O outro ferido foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral de Camaçari, e não há informações sobre o estado de saúde dele. O homem não foi identificado, e as circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil.