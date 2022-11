Policial militar é agredida por colega de farda durante abordagem

Uma policial militar foi agredida por um colega de farda quando fazia uma abordagem no bairro de Cajazeiras VII, em Salvador. O caso aconteceu nessa terça-feira (22), quando uma equipe da 3ª CIPM (Cajazeiras) fazia rondas no bairro.

Tudo começou quando os policiais visualizaram um grupo de homens em atitude suspeita na frente de um edifício no Setor C. Ao perceberem a aproximação dos PMs, os suspeitos fugiram, entrando no imóvel.

Os policiais pediram autorização ao dono do edifício para entrar no prédio. Após buscas no interior da acomodação, os militares encontraram um revólver e 1kg de maconha. Seis suspeitos foram detidos.

Durante a ação, um homem entrou no prédio, e, segundo a PM, "ofereceu resistência à prisão dos envolvidos e atacando a guarnição". Ele se apresentou como policial militar e foi conduzido para a Corregedoria Geral da PMBA. Os demais envolvidos e o material apreendido foram apresentados na Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.