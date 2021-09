Policial militar é baleado na Estrada das Barreiras

Um policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto na Vila Dois Irmãos, Estrada das Barreiras, em Salvador. O crime aconteceu na manhã deste sábado (25), a vítima foi socorrida, mas não há informações sobre o estado de saúde.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 23ª Companhia Independente da PM (CIPM/ Tancredo Neves) receberam um chamado pela central de comunicação de que havia uma pessoa baleada na Vila Dois Irmãos. Era por volta das 5h.

Quando chegaram ao local os policiais encontraram o colega ferido. Ele contou que sofreu uma tentativa de assalto e foi socorrido pelos policiais para o Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula. O estado de saúde dele não foi divulgado. A polícia não informou se o bandido conseguiu levar algum pertence da vítima nem se ele também foi atingido.

Esse foi o segundo caso de policial militar baleado em menos de 24h, em Salvador. Na sexta-feira (24), outro policial ficou ferido durante confronto com bandidos no bairro de Valéria. Ele foi atingido nos dedos por um tiro de fuzil, passou por uma cirurgia de 6h e não corre risco de morte. Por conta desse episódio, e de outros confrontos registrados no bairro, o policiamento foi reforçado em Valéria.