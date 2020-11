Policiamento é reforçado em Pernambués; população cita ameaça de toque de recolher

Moradores do bairro de Pernambués denunciaram, nesta quarta-feira (18), um toque de recolher promovido por aliados do líder do tráfico no bairro, o traficante Luciano Silva dos Santos, 35 anos, conhecido como Babalu, que foi morto por policiais militares em um tiroteio na terça-feira (17).

Ainda segundo as denúncias, rodoviários não estão circulando no final de linha de Pernambués, local onde, também, alguns comerciantes fecharam as portas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a Polícia Militar reforçou as ações ostensivas no bairro por tempo indeterminado. O órgão também informou que não teve registro de nenhuma "anormalidade" nesta quarta.

O CORREIO procurou o Sindicato dos Rodoviários, mas ainda não obteve retorno.

Babalu foi morto durante uma operação policial na região conhecida como Horta, onde o traficante coordenava grupos criminosos. Uma denúncia anônima sobre a venda de drogas na região levou equipes da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e da Rondesp Central até o local.

Foto: Reprodução

Durante a perseguição, Babalu e outros criminosos conseguiram entrar em uma casa. Houve tiroteio. No cerco, Babalu acabou baleado e não resistiu. Ele chegou a ser levado para o posto policial do Hospital Roberto Santos onde já chegou morto. Os outros suspeitos conseguiram fugir.

Na casa, foram apreendidos uma pistola calibre 380, carregador, munições, 1 kg de maconha, 32 pinos de cocaína, uma balança e embalagens plásticas.