Policiamento segue reforçado no Calabar após ataques em ônibus

Foto: Eduardo Dias/CORREIO

Nesta quinta-feira (05), terceiro dia após os protestos contra a morte de Marcos Vinicius Ramos Salomão, 21 anos, a Polícia Militar (PM) segue reforçando o policiamento do Calabar. Moradores e comerciantes amanheceram com unidades posicionadas na entrada no bairro. Na segunda-feira, homens encapuzados puseram fogo em um ônibus em Ondina, no Largo do Camarão, um dos acessos à comunidade.

Ontem, no segundo dia, além de unidades da 41ª Companhia Independente (CIPM/Federação), equipes do Batalhão de Choque circulavam entre o Calabar e o Alto das Pombas e o havia também um patrulhamento de um dos helicópteros do Grupamento Aéreo da PM (Graer). Hoje, a sensação de segurança é dada por um efetivo menor. O CORREIO circulou pelo bairro e adjacências e constatou unidades da 12ª CIPM (Rio Vermelho) na entrada do bairro, trecho que dá acesso ao bairro de Ondina.

“A coisa já está voltando ao normal. Digamos que 90%. Não houve operação na madrugada, as pessoas estão mais tranquilas, indo trabalhar sem medo, os alunos que não foram para a aula ontem, já foram hoje, alguns funcionários do posto de saúde que também não vieram por medo, hoje já estão nos seus postos de trabalho. Até o final do dia tudo estará 100%”, disse um morador da região.

Em nota, a Polícia Militar informou que o “policiamento está intensificado na região com guarnições da 41ª CIPM, CIPT/Rondesp Atlântico Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), Esquadrão Águia e sobrevoos do Grupamento Aéreo (Graer) da PM”.

Em paralelo a tudo isso, alguns moradores se queixam da ação ostensiva da PM. Eles disseram que policiais que não são Base Comunitária estão tratando a população com truculência. Eles apontam, por exemplo, a Rondesp e a própria 41ª CIPM, unidade responsável por coordenar a Base Comunitária.