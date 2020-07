Policlínica de Feira de Santana teve 26 funcionários infectados por Covid-19

A Policlínica regional de Feira de Santana ficará fechada por 14 dias que serão contados a partir desta quinta-feira (23). O motivo foi a confirmação de que 26 funcionários do complexo de saúde testaram positivo para o coronavírus.

Coordenadora de gestão regionalizada da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Joana Molesini aponta que toda a região de Feira de Santana registrou um aumento no número de casos da doença nas últimas semanas e isso acabou se refletindo nos funcionários da Policlínica.

De acordo com a gestora, a maior parte dos infectados compõe as equipes de Enfermagem e Radiologia e isso acabou limitando o funcionamento da unidade já que esses profissionais precisarão ficar em isolamento domiciliar.

"O funcionamento da policlínica ficou limitado e o consórcio de saúde da região optou pelo fechamento total da unidade por 14 dias, retornando após o fim da quarentena dos funcionários", disse Molesini

Todas as policlínicas da Bahia foram fechadas no início da pandemia do coronavírus como uma forma de conter o avanço da doença já que as unidades fazem o transporte de um volume intenso de pessoas pelo estado.

Por entender que as unidades oferecem serviços essenciais para a população, os Consórcios de Saúde avaliam periodicamente o cenário epidemiológico visando a reabertura. As decisões de reabertura ou não ocorrem nas Assembleias com os prefeitos ou seus representantes.

Após a reabertura, as equipes que atuam nos equipamentos, incluindo agentes de segurança e motoristas, são submetidos a exames para detecção do vírus a cada 15 dias.

De acordo com a Sesab, cerca de 20 mil pacientes já foram atendidos nas 14 policlínicas que retomaram os serviços depois de terem sido fechadas como forma de conter o avanço da pandemia de Covid-19 no Estado. As unidades estão disponíveis para mais cinco milhões de baianos nas regiões de Alagoinhas, Barreiras, Guanambi, Irecê, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas, Paulo Afonso, Juazeiro, Vitória da Conquista, Jacobina, Simões Filho, Senhor do Bonfim e Feira de Santana, onde estão instaladas.

A unidade de Jequié será reaberta no dia 3 agosto. Antes disso, todos os funcionários irão realizar o teste de PCR, exame mais preciso de detecção do vírus. A unidade de Valença ainda não possuem previsão de reabertura.