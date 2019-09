O Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Jequié abriu inscrições para processo seletivo visando o preenchimento de vagas de médico de diversas especialidades, nutricionista e assistente social na Policlínica da Jequié. São 24 oportunidades de trabalho, com salários que variam de R$ 2 mil a até R$ 5 mil. As inscrições para o certame podem ser feitas até o próximo domingo, dia 8, no endereço eletrônico www.fundacaocefetbahia.org.br/policlinica/jequie/2019/selecao.asp.