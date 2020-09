Política & Economia: ACM Neto fala sobre o futuro de Salvador

Após oito anos da administração ACM Neto, Salvador será governada por outro prefeito a partir de 1º de janeiro de 2021. Em um bate-papo com o jornalista Donaldson Gomes, Neto falará sobre as suas prioridades nos próximos três meses e vai analisar os desafios que o próximo gestor da capital baiana terá pela frente.

O programa Política & Economia é transmitido todas as quintas-feiras, às 18h, no Instagram do CORREIO (@correio24horas).

Nos últimos anos, a cidade de Salvador passou por uma série de mudanças estruturais e, mesmo com as dificuldades causadas pela pandemia, mantém importantes obras em andamento. Neto falará sobre o esforço da gestão municipal neste período.

Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, ACM Neto foi eleito deputado federal em 2002, 2006 e 2010, exercendo o cargo até e exerceu o mandato até dezembro de 2012, quando foi eleito prefeito de Salvador. Em 2016, foi reeleito em primeiro turno.