Política não pode estar à frente da ciência, diz ACM Neto sobre saída de Teich

Prefeito de Salvador e presidente nacional do Democratas, ACM Neto comentou a saída do ministro da Saúde, Nelson Teich, que pediu demissão nesta sexta-feira (15). Substituto de Luiz Henrique Mandetta, Teich teve o mesmo destino após discordâncias com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Neto avaliou com preocupação mais essa mudança. “A política não pode prevalecer sobre a ciência quando se trata da vida dos brasileiros”, diz o prefeito.

Ele considerou inacreditával a descontinuidade no trabalho de gestão federal no setor da saúde em um momento como o vivido agora, com a pandemia da covid-19. Disse também que os municípios estão sentindo impacto dessa falta de continuidade administrativa.

"Por exemplo, Salvador ainda não teve os seus leitos de UTI habilitados. Até agora todas as despesas estão sendo arcadas com recursos municipais. Essa descontinuidade administrativa é muito ruim e prejudicial. A saída do ministro Nelson Teich dificulta ainda mais a relação com o governo federal para o enfrentamento ao coronavírus", avalia.