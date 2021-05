Políticos lamentam a morte de Bruno Covas

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), morreu neste domingo (16) aos 41 anos. Bruno Covas lutava desde 2019 contra um câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado e desde o dia 2 de maio estava internado no Hospital Sírio-Libanês. Nas redes, políticos lamentaram a morte precoce.

"É muito triste ver o país ter que se despedir tão cedo de uma jovem liderança com a vocação pública de Bruno Covas. Político da minha geração, sei que ainda tinha muito a contribuir com São Paulo e com o Brasil", disse o presidente nacional do DEM e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), também se pronunciou sobre a morte de Covas e lamentou "profundamente o falecimento do prefeito de São Paulo". "Muito triste sua partida assim tão jovem, deixando um filho adolescente. Que Deus, em sua infinita sabedoria, conforte a família e os amigos".

Prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), prestou seus sentimentos à família de Covas, "que foi um guerreiro incansável nessa batalha". "Ele nos deixa uma importante lição de perseverança e resistência. É um exemplo de diálogo e trabalho. Que Deus conforte o coração de todos", desejou.

Governador de São Paulo e ex-prefeito da capital, João Dória (PSDB) a força e o caráter de Bruno Covas. "Tive o privilégio de acompanhá-lo desde o início da vida pública, ao lado do seu avô Mario Covas. Tive a honra de tê-lo como vice, na Prefeitura de São Paulo. E a alegria de ver seus ideiais e realizações aprovados nas eleições de 2020", destacou. Bruno, segundo Dória, era "sensível, sereno, correto, racional, pragmático e ponderado".

"Bruno Covas era esperança. E a esperança não morre: ela segue, com fé, nas lições que ele nos ofereceu em sua vida" - João Dória, governador de São Paulo

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) destacou a "forma aguerrida" com que Covas conduziu a pandemia na capital paulista e enalteceu o prefeito de São Paulo, "um jovem talento na política". "Travou com coragem e otimismo uma árdua batalha. Como deputado federal, foi meu colega na Comissão de Constituição e Justiça, em 2015, com quem tive a honra de trabalhar", lembrou.

Em nota, o PSDB-BA lamentou a perda. "O diretório baiano do partido destaca a importância de Bruno Covas para toda uma nova geração de políticos, por meio do exemplo de um líder competente, trabalhador e com grande capacidade de diálogo", desta o comunicado.

Para o presidente estadual da legenda, deputado federal Adolfo Viana, Covas foi “um verdadeiro guerreiro, que lutou bravamente pela vida”. “Bruno Covas era um político de fino trato, querido por muitos e dedicado ao trabalho. Meus sentimentos à família, aos amigos e ao povo paulistano”, disse.

Presidente do PSDB de Salvador, a vereadora Cris Correia também se pronunciou. "É muito triste essa partida prematura do prefeito Bruno Covas. Ele construiu uma linda história partidária. Foi deputado estadual e federal, secretário estadual, vice-prefeito e, por fim, prefeito”, elencou.

Segundo a vereadora, um dos momentos mais marcantes da caminhada política de Bruno Covas foi a disputa a reeleição no ano passado. “Ele atravessou uma campanha no meio de uma pandemia e, mesmo assim, foi aguerrido, dialogou com os cidadãos, mostrou seus planos e metas para a cidade. Foi um gigante. É uma grande perda para a politica”, disse.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, era um dos maiores quadros de sua geração. "Representante dos ideais da social democracia, valores defendidos pelo seu partido, o PSDB, que teve entre os fundadores o seu avô, Mário Covas", declarou, em nota. Pacheco ressaltou, ainda, que ingressou junto com Covas na Câmara dos Deputados em 2015 e disse que o tucano teve uma carreira vitoriosa que foi "tristemente interrompida".