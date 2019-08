Polliana Aleixo revela perda de peso por causa da ansiedade

A atriz Polliana Aleixo desabafou em um texto no Instagram sobre problemas de saúde mental que sofreu e que acabaram se refletindo no seu corpo. Ela publicou duas fotos em que aparece de biquíni na praia e contou que perdeu 7 kg por conta de crises de ansiedade.

"Ano passado, eu vivi muitas mudanças de uma vez e acabei desencadeando um quadro de ansiedade. E no meio disso, peguei uma bactéria no estômago. Eu perdi uns 7kgs em menos de dois meses. Acho que foi uma das piores fases da minha vida e eu só fui entender o que tava acontecendo quando tive minha primeira crise de ansiedade. E só quem teve uma sabe", escreveu Polliana.

"Eu estou falando isso pra vocês, porque constantemente eu recebo mensagens perguntando sobre como fiz pra perder peso, que meu corpo está lindo. É realmente louco como as redes sociais distorcem muito a realidade, porque, de fato, a gente só mostra uma parte aqui. Eu, particularmente, mostro bem pouco, cada vez menos. Mas até pra quem usa muito o Instagram, sempre mostramos a parte boa. Confesso que venho me perguntado com isso qual o sentido de manter uma rede social como essa e com esses seguidores. Eu fico olhando pra esse número e sinto que tem que servir pra algo, sabe? Então resolvi expor só um tiquinho (eu sou um bicho do mato quando o assunto é me expor aqui então vamos com calma) de uma situação nada legal que, contada de outro jeito, pode parecer uma dieta incrível, por exemplo. As coisas não são só como parecem. E as pessoas são universos tão complexos que 15 segundos não salva nem 1% disso. Eu estou bem, tudo nessa vida vem pra ensinar e eu venho aprendendo muito desde então. E sei que sou um grão de areia num mar de ansiosos dessa nova realidade que a gente vive com a internet. Então não se sintam sozinhos, está todo mundo meio mal tentando ficar bem. As pessoas estão ansiosas e ficando doentes. A gente precisa falar mais disso, ninguém tá ganhando nesse jogo de 15 segundos da minha vida perfeita. Vamos ficar bem juntos, devagar e sempre. Resilientes e flexíveis. Mais reflexivos. E sendo o mais honestos que pudermos com a gente e com outros. Em frente e adiante, sempre (sujeito de sorte - belchior)", desabafou.

A atriz fez sua estreia em novelas em Beleza Pura (2008). Fez ainda Insensato Coração (2011), Cheias de Charme (2012) e Em Família (2014). O mais recente papel dela na TV foi na novela bíblica da Record, Jesus (2018).