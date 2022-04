Pomba não voa e tentativa de homenagem no show da Calcinha Preta viraliza; assista

No sábado (9), a banda Calcinha Preta fez seu primeiro show em Salvador após a morte da vocalista Paulinha Abelha, que ocorreu em 23 de fevereiro. Como de costume, o público marcou presença, cantou e se emocionou com as canções da banda sergipana. Mas um momento inusitado tem repercutido e viralizado nas redes sociais: a pomba branca que não voou.

Com a intenção de homenagear a amiga Paulinha e o público da capital, o grupo decidiu soltar uma pomba durante o show. O animal foi jogado para cima, mas caiu em meio ao público. “Você deixou a asa do pombo amarrada?”, pergunta Silvânia ao colega?

O animal foi resgatado por um jovem que prometeu soltar a ave ao final do show. Em uma imagem, a pomba aparece ‘empoleirada’ no ombro do homem.

A situação arrancou gargalhadas de diversos internautas, mas houve também quem chamasse atenção para o fato de os pombos serem aves diurnas. “Que imbecilidade essa prática de usar pombos para esse tipo de evento, principalmente os noturnos, já que pombos não voam à noite por especificidades da sua visão e orientação espacial”, escreve.

De acordo com a zoóloga Dora Biro, da Universidade Oxford, em entrevista à Super Interessante “eles [os pombos] se guiam pelas posições do Sol ao longo do dia. Mas também têm outra referência, o campo magnético da Terra”.