Pombos são encontrados mortos no Centro de Abastecimento de Jacobina

Moradores de Jacobina, no centro-norte baiano, tiveram uma mórbida surpresa ao encontrarem dezenas de pombos mortos espalhados pelas ruas do centro de abastecimento da cidade logo no início da manhã desta quarta-feira (20).

Os animais não apresentavam ferimentos aparentes e a suspeita dos moradores é de que eles teriam sido envenenados por alguma pessoa.

A Prefeitura Municipal de Jacobina, através da Secretaria de Meio Ambiente, informou que tomou conhecimento sobre as denúncias da matança de pombos no centro de abastecimento da cidade e enviou fiscais até o local indicado com o objetivo de apurar os fatos.

(Foto: Reprodução/Jacobina Notícias)

"Assim que houver informações suficientes, e havendo indícios do cometimento de crime ambiental, medidas serão tomadas em conjunto com a Polícia Militar e outras autoridades competentes", afirmou a prefeitura.

A gestão municipal ainda pediu à população que comunique a Secretaria de Meio Ambiente qualquer informação sobre autoria ou outros elementos deste fato.