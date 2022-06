Ponte no México cai com prefeito e vereadores durante inauguração

Uma ponte desmoronou na cidade de Cuernavaca, México, durante a inauguração do equipamento nesta quarta-feira, 8. O prefeito da cidade e os vereadores que estavam na solenidade foram lançados córrego abaixo, na primeira vez em que a ponte era utilizada. Oito pessoas ficaram feridas, dois desses com ferimentos graves.

???????? Ponte suspensa, em Cuernavaca, no México,desaba durante inauguração, após a reconstrução. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas, incluindo o chefe local e sua esposa.



Nota-se um rapaz na ponte, pulando e se segurando nas cordas, quando a ponte cai. ????



A inauguração contava com a presença de moradores e jornalistas, que registravam o evento. Nas redes sociais, circulas as imagens do momento em que o piso da ponte cede e se separa das correntes de metal laterais.

Entre os feridos, estão o prefeito de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, a esposa deles e quatro vereadores.