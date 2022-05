Ponto de ônibus na Avenida ACM muda de lugar a partir de segunda (16); confira

O ponto de ônibus provisório que estava instalado no canteiro central da via marginal da Avenida ACM, ao lado do Hiperposto, em Salvador, mudará de lugar a partir desta segunda-feira (16). A nova parada será posicionada, agora definitivamente, nas imediações do Sam's Club.

De acordo com a prefeitura de Salvador, o novo ponto tem três abrigos de ônibus e iluminação especial para oferecer segurança aos usuários do transporte coletivo.

Não haverá mudança nas linhas de ônibus que atendem o ponto. Agentes de trânsito e transporte, além de prepostos das empresas, estarão em rondas pela região para orientar os usuários.