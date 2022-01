Ponto de vacinação da Vila Militar é remanejado para Centro de Saúde Rubin de Pinho

O ponto de vacinação contra covid-19 que funcionava na Vila Militar, no bairro do Dendezeiros, será remanejado para o Centro de Saúde Mental Rubin de Pinho, que fica localizado no mesmo bairro. A mudança de local acontece por conta das fortes chuvas que atingiram a capital baiana na manhã desta segunda-feira (24), gerando alagamento na região da Vila Militar.

O Centro de Saúde Mental Rubin de Pinho fica Rua Augusto Mendonça, 15 - Dendezeiros. A imunização no local funcionará das 12 às 16 horas. O local funcionará como posto fixo, ou seja, com a oferta dos imunizantes da forma convencional.