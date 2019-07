Pontuação na 11ª rodada forçará Vitória a cumprir façanha inédita

A Série B 2019 tem apenas 11 rodadas jogadas, mas não se engane, torcedor: já está na hora de fazer contas. Até para que sejam absorvidas as perspectivas reais do Vitória no campeonato.

A segunda divisão no sistema atual, com pontos corridos e 20 equipes, começou em 2006. Nas 13 edições anteriores à atual, nenhum time que terminou a 11ª rodada em torno dos sete pontos – ou seja, considerando ainda seis ou oito pontos – conseguiu reagir a ponto de alcançar o acesso à Série A.

A estatística acima é um choque de realidade para os torcedores rubro-negros mais otimistas. A reação mais poderosa já registrada aconteceu no ano passado, com o Goiás. O esmeraldino também iniciou a Série B na zona de rebaixamento e no final do ano obteve o acesso. Mas na 11ª rodada tinha 11 pontos.

Fica o tabu a ser quebrado, mas, considerando a temporada e o momento do Vitória, a briga real é mais para evitar a terceira divisão do que para mirar a primeira.

Atual 18º colocado na Série B, com sete pontos, o Leão tem aproveitamento de 21% na competição. Se for considerada toda a temporada, o time venceu cinco partidas de 30 disputadas. Somando-se aos 12 empates, o aproveitamento de pontos é de 30%. Para subir, precisaria de uma guinada e tanto, já que o quarto colocado, o Londrina, está com rendimento de 60% na Série B.

O que diz, então, a estatística com os números que hoje apresenta o Vitória no torneio? Infelizmente, muito pouco. Em 13 edições de Série B, apenas um time terminou a 11ª rodada com 11 pontos. Foi o ABC, em 2009.

O universo estatístico para suscitar discussão, portanto, é muito pequeno. Mas, para os que acham que ele ainda vale, a conclusão não é animadora. Ao fim de 2009, o ABC, que tinha sete pontos na 11ª rodada e aparecia na 19ª posição, foi rebaixado como lanterna com 35 pontos. O time potiguar teve uma campanha de 10 vitórias, cinco empates e 23 derrotas.

A campanha do ABC naquela 11ª rodada de 2009 era idêntica à atual do Vitória: dois triunfos, um empate e oito derrotas.

AOS NÚMEROS

Nas 13 edições anteriores da Série B, 15 equipes finalizaram a 11ª rodada em torno dos sete pontos – ou seja, contando também com as de seis e oito pontos. Destas, cinco, ou 33%, conseguiram evitar o rebaixamento.

Salvaram-se ABC, em 2013, e Ceará, em 2015, que tinham seis pontos na 11ª rodada; América-RN, em 2008, Guaratinguetá, em 2012, e Atlético-GO, em 2015, que tinham oito pontos na 11ª rodada (veja os números detalhados no quadro ao final da matéria).

Se o Vitória tivesse a essa altura um ponto a mais na tabela – se tivesse segurado o empate contra o Londrina na última terça-feira (23), por exemplo – o cenário seria mais animador.

Pela estatística, nas 13 edições anteriores sete times terminaram a 11ª rodada com oito pontos e, destes, quatro caíram e três escaparam. Pela tabela, o Vitória poderia sair da zona de rebaixamento já na próxima rodada, pois teria reduzido para três pontos a distância até o Vila Nova, 16º colocado. Hoje, são quatro.

BOLA PRA FRENTE

Restam 27 rodadas para o fim do campeonato. A curto prazo, o rubro-negro tem uma sequência considerada difícil pela frente, e em maratona.

No sábado (27), enfrenta a Ponte Preta, às 16h30, no Barradão. Depois viaja para dois compromissos na região Sul. Pega o Figueirense, em Florianópolis, na terça-feira (30), e no outro sábado (3) tem pela frente o Brasil de Pelotas, no interior gaúcho.

“Não tem como sair dessa situação se não for com trabalho, com olho no olho. Tem um grupo de homens aqui que certamente vão nos dar uma resposta positiva”, afirma o treinador Osmar Loss.

HISTÓRICO DE PONTUAÇÃO ATÉ A 11ª RODADA E DESFECHO

Com 8 pontos

Escaparam América-MG (2008), Guaratinguetá (2012) e Atlético-GO (2016)

Rebaixados CRB (2008), Ipatinga e América-MG (2010) e Tupi (2016)

Com 7 pontos

Rebaixado ABC (2009)

Com 6 pontos

Escaparam ABC (2013) e Ceará (2015)

Rebaixados Campinense (2009), Barueri (2012), Mogi Mirim (2015), Sampaio Corrêa (2016) e Boa (2018)

Com 5 pontos ou menos

Escapou Vila Nova (2010)

Rebaixados Duque de Caxias (2011), Ipatinga (2012), Vila Nova (2014) e Náutico (2017)