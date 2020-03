População ignora isolamento e enche ruas e bares em bairros de Salvador: 'não tão nem aí'

Após adotar diversas medidas para evitar aglomerações na cidade para previnir o avanço da Covid-19 - incluindo uma campanha para isolamento domiciliar voluntária, fechamento dos shoppings e isolamento das praias - a prefeitura de Salvador está recebendo diversas reclamações de locais que continuam cheios de pessoas neste sábado (21).

O CORREIO também recebeu relatos de leitores contando ter visto aglomerações em bairros como Campo Grande, Itapuã, Marechal Rondon, Sussuarana, Rio Vermelho e Vila Laura. Mais cedo, inclusive, o repórter fotográfico Tiago Caldas flagrou um grupo de homens jogando dominó em Itapuã (foto acima) e 'furando' a quarentena.

Em uma publicação feita pelo CORREIO no Instagram, vários leitores relataram ter visto locais cheios e se mostraram espantados com o fato dos soteropolitanos estarem 'desacreditando' da doença. "Vários bairros estão acontecendo isso", comentou uma internauta. "As pessoas só irão acreditar e parar quando acontecer com um parente", escreveu outra leitora.

"Estou recebendo muitas mensagens com situações de falta de conscientização em relação ao momento que estamos vivendo. Reitero: não tem ninguém de férias. O isolamento social é uma medida preventiva necessária para conter a disseminação do coronavírus em Salvador. Leve a sério o assunto e faça sua parte: #fiqueemcasa", escreveu o prefeito ACM Neto na legenda de um vídeo publicado nas redes sociais. Na publicação, o representante ressalta a importância do isolamento neste momento.

Em uma publicação da prefeitura, o internauta Lucas Ponciano relata ter mandado mensagens para a ouvidoria denunciando as aglomerações. "A população não tá nem aí. Ontem mesmo teve culto em diversas igrejas aqui cheias de gente, os bares cheios de gente e tudo mais", disse ele.

A equipe de comunicação da prefeitura o respondeu explicando que está com fiscais nas ruas atendendo chamados, mas a demanda está 'realmente imensa'. "Tenha certeza que todos os esforços estão sendo empenhados, e é por isso que clamamos a todos que fiquem em casa. Nossos fiscais estão nas ruas atendendo aos chamados, mas a demanda está realmente imensa. Vamos também ser multiplicadores dessa conscientização e mobilizarmos o máximo de pessoas para que fiquem em casa", escreveu a equipe da prefeitura em resposta ao internauta.