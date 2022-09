Por acesso, Ignácio deixa tema SAF de lado no Bahia: 'Foco no Operário'

A semana do Bahia foi agitada com a convocação dos conselheiros para apresentação da proposta de compra da SAF do tricolor pelo Grupo City. A reunião acontecerá nesta sexta-feira (23), no museu do clube. Mas, entre os jogadores, o foco está em outro objetivo: o duelo contra o Operário-PR.

Neste sábado (24), o Esquadrão recebe o time paranaense, às 18h15, na Fonte Nova, pela 31ª rodada da Série B. De acordo com o zagueiro Ignácio, o time está se preparando bem e focado em conquistar o triunfo.

"[As notícias da SAF] não têm influenciado nada. A gente busca focar apenas na Série B. Até acompanhei nas redes sociais, vi alguns ao vivo no aeroporto. Mas é algo que não está influenciado em nada e o nosso foco está no Operário sábado", disse o defensor.

Com 51 pontos, o Bahia é o atual terceiro colocado do Brasileirão. Se vencer o Operário sábado, o Esquadrão não só retomará a vice-liderança como ficará mais perto do acesso. Por isso, Ignácio aposta na força da torcida para conquistar os três pontos.

O Bahia está invicto em casa no returno da Série B. O time venceu todos os cinco jogos que fez. O 100% de aproveitamento é o que dá à equipe a confiança para brigar na parte de cima da tabela. Até o momento, mais de 30 mil ingressos já foram garantidos pelos tricolores para a partida.

"A gente vem tendo bons resultados dentro de casa, o nosso torcedor tem sido fundamental, os números mostram isso. Esperamos casa cheia sábado novamente para se Deus quiser fazer um grande jogo e construir o triunfo”, completou o jogador.