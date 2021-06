Por Copa América, CBF muda horário de duelo entre Bahia e Inter

A CBF alterou o horário da partida entre Bahia e Internacional, marcada para o próximo domingo (13), no estádio de Pituaçu, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Inicialmente marcado para às 18h15, o duelo agora será disputado a partir de 20h30.

A mudança foi feita por conta da estreia do Brasil na Copa América. A abertura da competição continental será no domingo (13), às 18h, com o jogo entre Brasil e Venezuela, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Para não haver choque entre o jogo da Seleção e as partidas do Campeonato Brasileiro, a CBF optou pela alteração.

No Campeonato Brasileiro, o Bahia soma quatro pontos em dois jogos. O tricolor estreou vencendo o Santos por 3x0, em Pituaçu, e empatou por 3x3 com o Red Bull Bragantino, fora de casa, na última rodada.

Antes do duelo pela Série A, tanto Bahia quanto Internacional têm confrontos na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (9), o Esquadrão recebe o Vila Nova, em Pituaçu, às 19h, pelo jogo da volta no torneio. O Bahia joga por um empate para avançar à quarta fase da competição. Já na quinta-feira (10), o Inter pega o Vitória, no Beira Rio, também pela Copa do Brasil.