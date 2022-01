Por engano, mãe leva brownie de maconha para encontro com amigas em centro de idosos

Aparentava ser um mero brownie de chocolate feito pelo filho. Ao vê-lo, uma idosa de 73 não pensou duas vezes e levou o quitute para degustá-lo na companhia de suas amigas durante um jogo de cartas em um centro de idosos nos Estados Unidos. No entanto pouco após o grupo degustar o bolo, todos que o consumiram começaram a apresentar os mesmos sintomas, deixando-os com medo de terem sido envenenados. Uma investigação policial verificou, por fim, que o brownie era de maconha, e o que os idosos sentiram foram os efeitos da droga.

A situação só piorou no decorrer dos dias. Como o consumo da droga não é legalizado na Dakota do Sul, o filho que preparou o doce foi preso por posse de substância controlada.

Segundo a emissora "KCRG", Michael Koranda, de 46 anos, contou ter comprado cerca de 450 gramas de manteiga de maconha numa viagem que havia acabado de fazer ao Colorado — onde o uso recreacional é permitido. Ele disse que assou o brownie com metade do produto. O restante, de acordo com a mídia local, foi entregue à polícia para constar como evidência.

A prisão ocorreu em 5 de janeiro, um dia após o consumo no centro de idosos. Michael, que trabalha como diretor de um coral escolar, foi mais tarde solto mediante pagamento de fiança, cujo valor não foi divulgado. A mãe dele, Irene Koranda, não foi acusada pois levou o bolo aos colegas por engano, conforme relatou. Michael, por sua vez, tem uma audiência marcada para o dia 25 de janeiro.