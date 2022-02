Por engano, padre compartilha vídeo erótico em grupo de WhatsApp de paróquia na Bahia

Um padre de Santo Amaro da Purificação, cidade do Recôncavo Baiano, publicou um vídeo com imagens pornográficas em um grupo de WhatsApp que reunia fiéis da igreja em que ele atua. A conversa, que ocorreu na quarta-feira (2), viralizou e ganhou repercussão na cidade.

Francisco Oliveira tem 45 anos e atua, há sete, na paróquia do distrito de Oliveira dos Campinhos. Nas imagens, de cerca de dois minutos, dois homens estão praticando ato sexual.

O religioso afirmou que enviou a mensagem indevidamente por ter problemas de coordenação motora, após ter recebido de outro contato, na tentativa de apagar o vídeo. Disse que só percebeu no dia seguinte, depois que fiéis reclamaram da situação.

“Sou portador de uma comorbidade, e não tenho coordenação motora. Recebi muitos vídeos pornográficos. No momento em que apertava a lixeira do aparelho, entrou uma mensagem do grupo da Sagrada Família e o vídeo foi parar no grupo”, disse ao g1.

O padre acrescentou que alguns fiéis entraram em contato e prestaram solidariedade, assim como a Diocese de Cruz das Almas, e que, por isso, ele não será punido pelo ocorrido.