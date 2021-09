Por falta de diluentes, novas vacinas da Pfizer que chegaram à Bahia não poderão ser usadas

A Bahia recebeu nesta quinta-feira (9) a remessa de 81.900 doses de vacinas da Pfizer/BioNTech, contudo, o diluente utilizado para a aplicação ainda não foi entregue. Sem ele, as doses não poderão ser liberadas e ficarão retidas.

Segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a empresa de logística contratada pelo Ministério da Saúde, VTCLog, informou que o caminhão usado para a entrega dos diluentes está retido em São Paulo por conta dos protestos dos caminhoneiros.

Ainda de acordo com a secretaria, não há previsão do Ministério da Saúde para regularizar a entrega. As doses da Pfizer seriam destinadas para a aplicação da primeira dose no Estado.