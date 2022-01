Por falta de seringas, aplicação de vacina BCG pode ser interrompida em Feira de Santana

Crianças no primeiro mês de vida podem ficar sem receber a vacina BCG, que é indicada e obrigatória nesta idade. A informação foi divulgada pela prefeitura de Feira de Santana nesta sexta-feira (21), que informou que a aplicação do imunizante pode ser interrompida pela falta de seringas no mercado.

Segundo a administração municipal, o setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é abastecido pelo Núcleo Regional de Saúde Centro Leste. No entanto, até o momento, o setor não teria recebido uma nova remessa do governo federal. O motivo seria a dificuldade em encontrar fornecedores.

Para ser aplicada, a vacina BCG precisa de uma seringa especial, com agulhas mais finas e uma dosagem menor de 0,5 ml. Em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o estoque já está zerado.

A vacina BCG protege crianças menores de 5 anos contra as formas graves da doença, como meningite e a tuberculose.