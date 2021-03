Por isolamento social, CORREIO mantém edição digital liberada

Atento à situação crítica da pandemia, o CORREIO continua sem circular a sua versão impressa, em venda avulsa até quarta-feira (3). O veículo está alinhado com as medidas impostas e entende que o acesso à informação é serviço essencial - mais do que nunca, informar significa proteger, salvar vidas.

Portanto, a versão digital do jornal será disponibilizada para todas e todos. Assinantes ou não, todo mundo poderá ler a edição especial de fim de semana pelo site. Basta clicar neste link ou apontar a câmera do celular para o QR Code abaixo. Fazendo isso, todo a edição abrirá automaticamente em qualquer dispositivo.