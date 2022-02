Por que a festa de Iemanjá acontece no Rio Vermelho? Veja vídeo com curiosidades

Você sabia que os festejos para a rainha do mar já duraram até 10 dias em Salvador? Essa foi uma das curiosidades explicadas pelo historiador, professor e consultor Rafael Dantas (@rafadantashistorart) sobre a tradição do dia de Iemanjá na Bahia. Rafael foi o convidado do programa ‘Um mar de tradição: conheça a história da festa de Iemanjá’, apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier) no Instagram @correio24horas com a participação da repórter @emilly.tifanny. Saiba, por exemplo, os porquês do Rio Vermelho ser o bairro mais associado à Iemanjá na festa que, em 2023, completará 100 anos. A presença da colônia de pesca no Rio Vermelho é uma das explicações, mas há outras que você pode descobrir vendo o vídeo abaixo: