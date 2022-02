Por que estava tanto calor em Salvador e agora está chovendo e fazendo frio?

Verão em Salvador é sinônimo de praia, sol e calor. Mas então o que está acontecendo com a capital baiana neste sábado (12) e domingo (13) após uma duas semanas daquele calor infernal? No ápice da estação, os soteropolitanos acham que estão vivenciando uma variante do Verão. Nesse multiverso da loucura, Salvador fica ensolarada e quente durante a semana e nublada e fria nos finais de semana.

Ao menos foi assim que descreveu o jornalista e produtor de televisão, Matheus Simoni. Em suas redes sociais, o comunicador escreveu: “O sol de Salvador trabalha apenas em dias úteis”. A publicação de Simoni viralizou e diversos internautas comentaram, insatisfeitos, sobre a situação. A maior parte dos baianos reclamam que os planos foram por água abaixo porque o sol resolveu dar folga.

Esse foi o caso da estudante de psicologia Lilian Melo, 26, que tinha planos de aproveitar a praia com o namorado e amigos. “(Passei a semana) reclamando do calor insuportável que estava fazendo. Meu consolo? Já tinha marcado a praia no sábado”, conta. Como o tempo de ontem não ajudou, ela remarcou os planos para este domingo, mas o sol continuou sem aparecer. “A esperança era qualquer solzinho que abrisse, iríamos, mas, claramente, Salvador nos faz de palhaços”, brinca.

A graduanda em Farmácia, Juliana Mendes, 23, também teve planos cancelados pelo céu nublado deste domingo. “Desde sexta que percebi que o tempo mudou, mas estava na esperança”, conta sobre a pretensão de ir à praia com as amigas. A jovem comenta sobre o post de Simoni e ainda brinca: "Salvador é assim, sonsa.”

Chuva de verão

A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Cláudia Valéria, explica que o que está acontecendo não é nada novo. “São chuvas normais do verão de Salvador”, afirma. Apesar da insatisfação da população, a meteorologista explica que as chuvas já eram previstas e que acontecem todo ano. Mas para alegrar os banhistas, ela traz uma boa notícia: o astro rei vai voltar da folga. “A partir de terça-feira, o sol volta a predominar na cidade”, assegura a especialista.



Até terça-feira a temperatura na capital baiana vai variar entre 26º C e 30º. Na semana passada, segundo o Climatempo, a temperatura chegou a 34º C.

O diretor da Secretaria Municipal de Defesa Civil em Salvador (Codesal), Sosthenes Macedo, também comentou sobre o tempo. Ele afirma que, além da nebulosidade na capital baiana, o domingo também foi de chuva na região litorânea, tanto de Salvador quanto da região sul do estado. Ainda sobre o final de semana, Sosthenes acrescenta: “Ontem experimentamos grandes acumulados em alguns bairros. Hoje a perspectiva é de que tenha essa nebulosidade e também a possibilidade de pancadas de chuva fraca a moderada.”

De acordo com dados da Codesal, Barbalho, Matatu e Brotas foram os bairros com maior acúmulo de chuvas das últimas 24 horas. Além deles três, o Centro também teve mais de 22mm de acumulados durante este período. O diretor da Codesal aproveita para lembrar que, caso alguma pessoa se encontre em situação de vulnerabilidade por conta das chuvas, é importante ligar para a Defesa Civil (199). “Quaisquer perspectivas de risco, ligue 199 e garanta a sua segurança e a de sua família”, conclui.

*com a supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier