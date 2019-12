Por um futuro mais próspero e sustentável

Reconhecida como a capital do ‘Matopiba’, fronteira agrícola que reúne as áreas de Cerrado do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o município de Luís Eduardo Magalhães (956km de Salvador) acaba de carimbar o passaporte para expandir ainda mais as fronteiras do comércio exterior, já que nesta terça-feira (10, aderiu oficialmente à Agenda 2030 da ONU, conjunto de ações voltadas para o desenvolvimento sustentável, erradicação da pobreza e promoção da vida digna para a população. A cerimônia de adesão foi realizada no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), com a presença de autoridades, empresários e membros da comunidade local.

A partir da adesão à Agenda 2030, Luís Eduardo Magalhães se compromete a cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), são eles: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; e parcerias e meios de implementação.

De acordo com o prefeito de LEM, Oziel Oliveira, a adesão à Agenda 2030 ONU é a validação internacional de um conjunto de práticas que o município já vem adotando ao longo dos anos e o início do planejamento de novas metas. “Nossa cidade vem se destacando como um importante centro nacional de negócios desde sua criação, impulsionada pela agricultura de precisão. O que nos empenhamos em fazer, porém, é comprovar que tanto o desenvolvimento econômico quanto o social têm total condição de caminharem juntos”, afirmou.

Dono de indicadores invejáveis, o município de Luís Eduardo Magalhães hoje tem um Índice de Desenvolvimento Humano IDH-ONU na marca de 0,716 (media Bahia 0,660 / São Paulo 0,783) e o Produto Interno Bruto (PIB) per capita é de R$ 55.074,20 (IBGE 2017 - 6º maior da Bahia), ambos altos considerados quando comparados à média nacional. A economia é fortalecida por uma das maiores produções de grãos (soja e milho) e algodão do Brasil, e anualmente, é também a casa da Bahia Farm Show, maior feira dedicada ao agronegócio, em todo Norte e Nordeste do país.

Presente no evento, o diretor do Worldwatch Institute Brasil (WWI Brasil), Eduardo Athayde, destacou que no atual cenário econômico mundial, as grandes corporações têm alinhado suas práticas junto aos conceitos de sustentabilidade e, a partir da adesão à Agenda, LEM passa a ocupar uma posição de destaque no cenário mundial.

“Sustentabilidade é sinônimo de responsabilidade e o mundo dos negócios hoje defende uma economia que traga lucros, mas também que ofereça contrapartidas de desenvolvimento para a população e principalmente para o meio ambiente”, explicou. “Ao assumir estas metas, Luís Eduardo Magalhães amplia sua visibilidade, em termos de negócios, para as grandes empresas do mundo”, completou.

Decreto

De frente para um auditório lotado, o prefeito Oziel Oliveira assinou o decreto que constituiu o conselho formado por 28 pessoas da cidade, entre agentes públicos, empresários e membros da sociedade civil, que serão responsáveis por debater e difundir ações auxiliem o município no cumprimento das metas estabelecidas. “Tenho certeza que a administração deu um passo certo ao adotar as ODS, pois o social é fundamental para o crescimento da nossa economia. Uma população capacitada é capaz de contribuir plenamente para o desenvolvimento vertical que tanto buscamos”, declarou o produtor rural Cícero Teixeira.

Na ocasião também foi constituído o Conselho Juvenil, formado por 32 jovens, do 6º ao 9º ano, da Escola Municipal José Cardoso de Lima. “Uma agenda que busca projetar o futuro deve contar com a voz daqueles que serão os gestores do futuro, e acredito que esses jovens terão muito a contribuir”, comentou o diretor da escola, Charles Morais.

Na oportunidade, foi criado um conselho formado por 28 pessoas da cidade, entre agentes públicos, empresários e membros da sociedade civil

Desenvolvimento sustentável

Com uma extensa agenda focada no social, Luís Eduardo Magalhães instituiu em 2017 a Rede do Bem, um conjunto de ações que se enquadra em ao menos cinco dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Por meio atividades voltadas para gestantes, crianças, famílias, jovens e adultos, além dos idosos, o município promove o fortalecimento da autoestima e o desenvolvimento pessoal e profissional da população.

“Temos uma importante missão de dar dignidade e desenvolver os cidadãos por meio de apoio médico, psicológico, lúdico e educacional, fomentando o empreendedorismo e o cooperativismo entre as famílias. É um programa modelo para o Brasil, que mostra o quanto entendemos a importância do ser humano em nossa sociedade”, aponta a primeira dama e deputada estadual, Jusmari Oliveira.

Conselho Juvenil, formado por 32 jovens, do 6º ao 9º ano, da Escola Municipal José Cardoso de Lima

Um outro importante eixo é a qualificação profissional da mão de obra, no município. Segundo o prefeito Oziel Oliveira, LEM firmou parcerias com instituições de nível técnico e superior, a exemplo da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. “Um problema que muitas cidades com potencial econômico na Bahia enfrentam é a falta de mão de obra qualificada, por isso temos investido em qualificação profissional para que a população possa ser absorvida pelas empresas, assim atraímos mais investimentos ao mesmo tempo que favorecemos o desenvolvimento da nossa população”, destacou.

Meio Ambiente

Também inclusas na lista dos ODS, as ações voltadas para a preservação ambiental são pontos de atenção da administração de LEM. O prefeito Oziel Oliveira destaca que apesar da cota de 20% dedicadas a área de preservação ambiental, muitos produtores ultrapassam 30% de APAs em suas propriedades. Um dos objetivos para o ciclo que se inicia é o investimento em ecoturismo com a potencialização das belezas naturais locais, que englobam rios, riachos, cachoeiras, grutas e trilhas ecológicas. “Além disso, temos trabalhado ações no município no âmbito de proteção de recursos naturais, arborização, manejo e coleta de resíduos sólidos e educação ambiental”, ressaltou.

A cerimônia contou também com apresentações artísticas

Números LEM

Fundação – 30 de março de 2000

Área – 4 018,778 km²

População – 83.537 habitantes

PIB – R$ 4.349.783 mil

IBGE/2015

PIB per capita – R$ 55.074,20

IBGE/2015

Ranking – 8ª Economia da Bahia

69% da produção de grãos da Bahia

90% do processamento de grão da região oeste da Bahia

Produtividade – 35 sacas por hectare

Área – 1,5 milhões de hectares

Produção – 3,2 milhões de toneladas

Microempresas – 7.457 registradas

MEIs – 4.941

Empregados CLT – 27.380

Salário médio – 2,4 mínimos

Indústrias Instaladas - 53

