Por vacinação contra covid, bancários da BA e SE aprovam indicativo de greve de 24h

Uma plenária de bancários da Bahia e de Sergipe, realizada nesta segunda-feira (31), com a participação de mais de 650 bancários, aprovou indicativo de greve de 24 horas para o dia 8 de junho. A intenção da categoria é chamar atenção para o pedido de inclusão dos trabalhadores no PNI (Plano Nacional de Imunização).



Agora, os sindicatos devem realizar assembleias virtuais para deliberar sobre a proposta. Os bancários baianos se reúnem nesta sexta-feira (4), de 8h às 18h, pelo site e App Bancários Bahia.



Além disso, os trabalhadores farão uma carreata, neste sábado (05). O ato chamado "Bancários pela Vacina", sairá do Vale do Canela, em Salvador, às 9h.



De acordo com o Sindicato baiano, já foram enviados documentos ao Ministério da Saúde, além de reuniões com as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, e atos e protestos para cobrar celeridade na vacinação.