Por vacinação, Saúde faz mutirão para cadastrar doentes crônicos em Salvador

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) faz na sexta-feira (14) um mutirão para atualizar ou cadastrar pacientes que têm doenças crônicas (comorbidades), para que eles tenham acesso à vacina contra covid-19. Todos os 155 postos de saúde de Salvador vão receber esses pacientes das 8h às 16h para inclusão na base municipal.

A secretaria destaca que antes de ir até o posto, o paciente deve consultar se seu nome já está disponível na plataforma dos cadastrados (veja aqui).

Caso o paciente não localize ou não tenha acesso à plataforma, aí sim deve procurar o posto mais próximo para a avaliação médica. Após identificada a condição priorizada no Plano Nacional de Imunização contra covid-19, o paciente com idade igual ou superior a 18 anos terá seu nome atualizado e/ou cadastrado na plataforma digital de comorbidades da SMS, podendo então tomar a vacina.

A plataforma foi criada para evitar fraudes no processo de imunização. O acesso ao site para cadastro é restrito ao profissional médico que deverá utilizar o mesmo login e senha da área restrita do site do Cremeb.

“Com a mobilização vamos facilitar o acesso de todos os pacientes com doenças crônicas que por ventura tiveram dificuldade de consultar o nome no site ou realizar o atendimento médico para cadastramento. Dessa forma, pretendemos ampliar o número de pessoas imunizadas que fazem parte desse grupo no município”, diz Leo Prates, titular da Saúde de Salvador.