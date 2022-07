Porsche terá loja temporária na Bahia Marina

A Porsche começará sua atuação em Salvador por meio de uma estrutura temporária na Bahia Marina

Depois de Pernambuco e do Ceará, finalmente a Bahia terá uma representação da Porsche. O grupo vencedor foi anunciado recentemente e a concessionária será inaugurada no primeiro trimestre do ano que vem.

Até lá, a Bamaq, empresa mineira que ganhou a concessão, irá inaugurar em agosto um espaço provisório na Bahia Marina, na Avenida Contorno.

Haverá carros para experimentação e venda de acessórios

De acordo com Clemente de Faria Jr., CEO do Grupo Bamaq, a empresa quer aproveitar a estrutura que está sendo instalada na Marina para se aproximar dos clientes baianos.

Nos segmentos de máquinas, consórcios e seguros a companhia de Minas Gerais atua na Bahia desde 2005. Com o fabricante alemão de carros esporte, a Bamaq começou sua experiência em 2018, com a inauguração do Porsche Center de Belo Horizonte.

A concessionária será construída na Avenida Tancredo Neves

Neste ano, os modelos mais vendidos globalmente pela Porsche foram os SUVs Cayenne e Macan, respectivamente primeiro e segundo mais licenciados. O terceiro foi o Taycan, primeiro elétrico da marca.

No mercado brasileiro a ordem é diferente: Macan, Cayenne e 911, o esportivo mais icônico da empresa. Além deles, há o Panamera e o 718.

BMW LIDERA O MERCADO BAIANO

Entre janeiro e junho, a BMW liderou os emplacamentos do mercado premium na Bahia com 128 unidades emplacadas.

Outro fabricante alemão, a Mercedes-Benz, ficou com a segunda posição somando 61 veículos emplacados nos primeiros seis meses deste ano.

A Volvo fechou em terceiro com 49 exemplares. Na sequência ficaram: Land Rover (34), Audi (29), Lexus (15), MINI (10) e Jaguar (2).

O BMW Série 3 foi o carro premium mais vendido na Bahia no primeiro semestre (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

Entre os veículos, a BMW lidera com o Série 3 (43), que é seguido por outro modelo da marca, o X1 (38), e em seguida vem o Mercedes-Benz GLB (25).

A expectativa é que as vendas aumentem neste segundo semestre.

FIAT CONSOLIDA LIDERANÇA

Na soma dos primeiros seis meses do ano, a Fiat ficou com 21,99% dos 851.444 emplacamentos de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro no país. Ou seja, a empresa totalizou 187.230 unidades.

Na segunda posição, com 13,61% das vendas, ficou a Chevrolet e, em terceiro, a Volkswagen, com 11,30%.

A Toyota ficou com a quarta colocação (10,64%) e, a Hyundai, com a quinta (10,61%).

Da sexta à décima posição ficaram: Jeep (7,70%), Renault (6,25%), Honda (3,05%), Nissan (2,99%) e Peugeot (2,55%).

No total, os emplacamentos no mercado nacional caíram 15,41% em relação ao mesmo período do ano passado.

AMAROK TOTALMENTE RENOVADA

Fruto do Projeto Ciclone, uma parceria da Ford com a Volkswagen, a nova geração da Amarok foi apresentada nesta semana.

Completamente reformulada, a picape será inicialmente produzida em uma fábrica da Ford na África do Sul.

A base do utilitário da Volkswagen será da Ranger, mas o desenho e a parte interna foram adaptadas e possuem a essência da Amarok.

A segunda geração da Amarok foi desenvolvida em conjunto com a Ford Ranger O interior foi totalmente renovado e a tela central remete à Ford F-150 A picape será produzida na África do Sul e, por enquanto, não vem para o Brasil

No entanto, a unidade da Volkswagen na Argentina não irá produzir essa segunda geração da picape e, consequentemente, o mercado brasileiro não terá acesso ao produto.

Os dois principais países da América do Sul vão contar com uma atualização da picape atual.

Já a Ford irá produzir a nova geração da Ranger na Argentina.

ATUALIZAÇÃO DO HB20

A Hyundai atualizou nesta semana o HB20, carro de passeio mais vendido do país. Com dianteira e traseira remodeladas, o hatch ganhou novas tecnologias e custa a partir de R$ 76.690.

Dê play e confira a avaliação completa

A reportagem completa, que inclui uma avaliação em vídeo, está disponível clicando aqui.

SPORTAGE: NOVA GERAÇÃO

A quinta geração do Sportage começou a ser comercializada nesta semana no Brasil em duas versões.

O SUV é o segundo modelo do programa de eletrificação da empresa coreana no país com a associação de um motor a combustão com um sistema híbrido leve.

O propulsor 1.6 litro é movido a gasolina e conta com turbo e injeção direta de combustível e trabalhando em conjunto com a bateria de 48 volts é capaz de gerar 180 cv de potência e 27 kgfm de torque.

Atualizado, o Kia Sportage chegou ao mercado brasileiro em duas versões

A transmissão automática tem sete velocidades e dupla embreagem, com sistema stop and go. A versão EX custa R$ 219.990 e a EX Prestige por R$ 254.990.

Entre as diferenças estão o teto solar panorâmico e tecnologias de auxílio à condução, como piloto automático adaptativo.

APTIDÃO COMERCIAL

A Fiat agregou mais um veículo à sua linha de utilitários, o Scudo. O modelo é um furgão médio posicionado entre o Fiorino e o Ducato.

O Scudo tem três configurações: Cargo (R$ 187.490), para transporte de volumes; Multi (R$ 192.490), apto a levar até oito ocupantes; e o e-Scudo (R$ 329.990), que tem propulsão elétrica.

Uma das configurações do Scudo conta com motorização 100% elétrica

Essas três opções podem ser conduzidas por motoristas habilitados com a CNH de categoria B.

O Scudo é uma versão da Fiat para o Peugeot Expert e do Citroën Jumpy, modelos do grupo Stellantis montados no Uruguai sobre a plataforma EMP2.

Recentemente a Peugeot lançou a Partner Rapid, uma renomeação da Fiorino.