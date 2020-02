Porta dos Fundos: Justiça nega pedido por indenização de R$ 1 bilhão

A Igreja Pentecostal Brasa Viva foi ao TJ do Rio de Janeiro contra a produtora Porta dos Fundos e a Netflix. Além de solicitar que fosse tirado do ar o especial de Natal, o grupo pediu R$ 1 bilhão de danos morais. Ação foi movida em função da exibição do especial onde Cristo é apresentado como homossexual.

A 5ª Vara Cível, porém, rejeitou o pedido e citou o direito à liberdade de expressão, segundo publicou o colunista Ancelmo Gois. A sede da produtora também foi alvo de um ataque terrorista com coquetéis molotov promovido por militantes de extrema-direita.