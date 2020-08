Portal para consulta de benefícios sociais é lançado pela prefeitura

A plataforma virtual Meu Benefício, que vai disponibilizar informações sobre os benefícios eventuais socioassistenciais pagos pelo município, como os auxílios moradia, viagem, emergencial e natalidade, foi lançada pela Prefeitura nesta quinta-feira (20), durante evento na Associação Comercial da Bahia (ACB), no Comércio.

Ao acessar o endereço www.meubeneficio.salvador.ba.gov.br, o beneficiário vai informar o número do CPF e receber as informações sobre qual benefício está disponível, o valor e em qual data e banco poderá ser sacado, assim como os critérios para a concessão dos auxílios.

Além da pesquisa, é possível encontrar respostas sobre dúvidas frequentes, além de contatos do setor responsável por cada serviço. De acordo com a titular da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Juliana Portela, o uso desse canal vai dinamizar a intensa busca de informações pela população, que não terá mais a necessidade de enfrentar longas filas ou, ainda, comparecer em dias ou a agências bancárias erradas.

“Atualmente, temos cerca de 10 mil cadastrados em benefícios eventuais da Prefeitura, que são auxílios financeiros destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Com o site, o cidadão consulta e confere, até mesmo através do celular, se o benefício já está disponível no banco, evitando deslocamentos desnecessários principalmente neste período de isolamento social”, disse a secretária.

“É uma ferramenta muito simples e que vem ajudar as pessoas nesse período de enfrentamento à pandemia. No entanto, o objetivo é torná-lo permanente para auxiliar as pessoas mais pobres, evitando que elas tenham que sair de casa para ter acesso a essas informações”, afirmou o prefeito ACM Neto.

O atendimento presencial para as pessoas que não têm acesso à internet está mantido e funciona na Avenida Jequitaia, 62, Calçada, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), às 9h às 15h.