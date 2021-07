Porto da Barra: PM usa helicóptero e barco para achar adolescentes assaltantes

A polícia apreendeu dois adolescentes que estavam praticando assaltos na região do Porto da Barra, no início da noite desta sexta-feira (30), por volta das 18h30. A dupla abordou duas pessoas e levou duas correntes, um celular e um relógio.

O assalto foi flagrado pela polícia em tempo real. Equipes do Centro Integrado de Comunicação observavam as câmeras de monitoramento quando foram informadas do assalto, flagrado pelas imagens. Policiais da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barra/Graça) foram ao local e conversaram com as vítimas, que informaram que os assaltantes fingiram estar armados, fingindo que tinham uma arma embaixo da camisa.

As vítimas relataram ainda que os garotos foram cercados por populares e fugiram pelo mar, se escondendo em um dos barcos atracados na praia do Porto da Barra. A polícia, então, pediu reforço do Grupamento Aéreo da PM (Graer) e contou com a ajuda de um pescador, que emprestou um dos barcos aos PMs.

Na busca, os policiais encontraram a dupla e fizeram a apreensão. Os dois foram levados à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) e o celular e o relógio das vítimas foram devolvidos. As correntes, no entanto, não foram encontradas.