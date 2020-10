Porto de Salvador: 472 kg de cocaína são apreendidos no Porto de Salvador

A Receita Federal (RF) e a Polícia Federal (PF) apreenderam 472 kg de cocaína, no Porto de Salvador, na tarde desta segunda-feira (5). Segundo os órgãos, a droga foi encontrada em uma carga de minério de ferro, que seria embarcada num navio para a Europa, tendo o porto de Antuérpia, na Bélgica, como destino final. A droga apreendida está avaliada em R$ 94 milhões.

"A apreensão é resultado do controle contínuo da aduana, com uso intensivo de tecnologia e de técnicas de análise e gerenciamento de risco, disse a Receita, através de nota enviada à imprensa.

Essa já é a nona apreensão de cocaína pela Receita Federal em 2020 no Porto de Salvador. Como nas apreensões anteriores, há a suspeita de que foi usada a técnica criminosa denominada “rip-off modality”, termo que consta do glossário do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) e define as apreensões em que a droga é inserida em uma carga lícita sem o conhecimento dos exportadores e importadores.

De acordo com a RF, a droga foi encaminhada para a PF, que prosseguirá com a investigação.