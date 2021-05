Porto de Salvador tem apreensão de 244,5 kg de cocaína avaliados em R$ 47,5 mi

A Receita Federal, em operação conjunta com a Polícia Federal, localizou 244,5 quilos de cocaína no porto de Salvador, no fim da manhã desta sexta-feira (21). A droga estava dentro de uma carga de celulose que seria embarcada em um navio com destino final ao porto de Le Havre, na França. A apreensão é resultado do aprimoramento do trabalho de análise e gerenciamento de risco, rastreamento de imagem e uso intensivo de tecnologia pela Receita Federal na aduana.

A droga foi encaminhada para a Polícia Federal, que dará prosseguimento à investigação. Essa foi a segunda apreensão de cocaína pela Receita Federal em 2021 no porto de Salvador. No ano passado, foram apreendidas 6,7 toneladas de cocaína no porto da capital e mais 2 toneladas no porto de Ilhéus.