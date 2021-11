Porto Seguro aprova projeto que cria o ‘Dia do Homem’ na cidade

Em Porto Seguro, no sul da Bahia, o dia 1º de novembro não é mais um dia comum. Isso porque um projeto, de autoria do vereador Eduardo Tocha (PMB), sancionado pelo prefeito Jânio Natal (PL), em 28 de setembro, virou lei e agora garante, oficialmente, que a data seja marcada como o ‘Dia do Homem’ na cidade.

Segundo o texto da lei, desde a sua sanção, o surgimento do dia em celebração aos homens faz com que seja permitido que espaços públicos possam sediar palestras, seminários, exposições e eventos correlatos promovidos pelo Executivo Municipal, que vão abordar a “importância do homem na sociedade”.

A gestão municipal pode ainda articular trabalhos conjuntos com organizações não governamentais (ONGs) e até com os poderes Judiciário e Legislativo para promover eventos em comemoração ao dia do homem. A Prefeitura de Porto Seguro foi procurada pela reportagem para falar sobre a lei e as iniciativas que ela autoriza, mas não retornou até o fechamento desta matéria.

Para Renata Deiró, que é presidente da comissão de proteção aos direitos das mulheres na seccional baiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a lei não tem sentido. “O Dia do Homem, cujos privilégios já são conhecidos, é todos os dias. A sociedade já os coloca em posição de destaque todos os dias, apesar de as mulheres serem maioria em números, são minoria política”, disse ela ao jornal Folha de São Paulo.

Também à Folha, o vereador Eduardo Tocha falou sobre o porquê da criação do projeto que virou lei e deu origem à data. "Nós estamos motivando o Executivo a olhar mais o homem, em diversos serviços das nossas secretarias, sobretudo na saúde. Sou evangélico e nosso segmento preza muito o homem. Tudo quanto é problema incide no homem e queremos mudar isso", declarou.