Porto Seguro realiza São João Elétrico para atrair turistas na baixa temporada

O São João Elétrico 2019, festa tradicional de Porto Seguro, que acontece de 21 a 23 de junho, terá várias atrações gratuitas neste ano. O evento é realizado desde 2013 na Passarela do Descobrimento.

A festa é promovida pela Prefeitura de Porto Seguro no mês de junho como forma de atrair turistas para a cidade em um período com pouca taxa de ocupação na rede hoteleira. O evento ajuda ainda a aumentar a venda de pacotes para Porto Seguro.

O São João Elétrico deste ano promete ser ainda mais sucesso do que as edições anteriores. Os hotéis e pousadas da cidade já estão com uma boa taxa de ocupação por causa do evento. Com o tema “Pode vir de mala e cuia”, a festa terá shows de Wesley Safadão, Bruno e Marrone, Flávio José, Cacau com Leite, Lordão, Cheiro de Forró e Arriba Saia.

Também estão confirmadas as presenças de André Lima e Rafael, Walber Luiz, Cacimba Barrenta e muito mais. Nas edições anteriores a festa reuniu uma média de 85 mil pessoas por noite, além do incremento de 25% na quantidade de visitantes a cada ano. Muitos turistas que viajam para curtir os shows, aproveitam para fazer outros passeios em Porto Seguro e nas cidades da região.