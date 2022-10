Porto Seguro será case de transformação digital no turismo

Em 24 horas, foram registradas 12 milhões de buscas por destinos na Bahia na plataforma do Hurb. Destas, 9 milhões eram para Arraial da Ajuda, uma das localidades que participa de um festival gastronômico no Extremo Sul do estado. Por uma série de razões, apenas uma pequena parte destas buscas se tornam viagens, que alimentam a economia do estado. Para Felippe Xavier, head nacional de Travel Supplier no Hurb, a digitalização da cadeia do turismo deverá potencializar os ganhos das regiões turísticas brasileiras com a atividade.

Atualmente, o Hurb, em parceria com a Omnibees, está desenvolvendo um trabalho para a digitalização de toda a cadeia turística na região de Porto Seguro. A ação conta com o apoio da prefeitura local e do Sebrae, diz Xavier. Com a concretização do processo, as estimativas são de aumentos nas taxas de ocupação da rede hoteleira entre 15% e 40%, projeta. Felippe Xavier e Rodolfo Delphorno, líder da área comercial da empresa e da Bee2Pay, foram os convidados do programa Política & Economia, veiculado ontem no Instagram do CORREIO (@correio24horas), apresentado pelo jornalista Donaldson Gomes.

As duas empresas querem reunir os serviços turísticos nas plataformas tecnológicas para oferecer tudo de maneira unificada aos viajantes. “É um mix que vai fomentar o mercado de software, tecnologia e toda a cadeia do turismo local. Quanto mais a gente divulga, vende um destino, mas ele se desenvolve como um todo”, afirma Delphorno. “O que a gente faz é fomentar toda a região”.

“A gente viu que o setor de turismo, depois que as questões da pandemia foram controladas, passou a registrar um enorme aumento de demanda em um curto espaço de tempo”, conta. Segundo ele, as empresas de turismo estão entre as que mais se digitalizaram no período. Mesmo assim, grande parte delas ainda não utilizam as ferramentas digitais. “A gente estima que a região de Porto Seguro tenha aproximadamente 900 estabelecimentos de hospedagem, mas pouco mais de 200 estão em plataformas digitais”, calcula.

Rodolfo Delphorno lembra que muitos hotéis tiveram que cortar parte da força de trabalho por conta do impacto em seus fluxos de caixa e agora se depararam com um aumento repentino de demanda, após a queda das barreiras sanitárias. “Como dar conta disso com equipes menores? Tem gente querendo usar o hotel, mas ele não consegue se vender. A digitalização é um movimento necessário”, acredita.

Ao digitalizar um destino é possível organizar e distribuir melhor o fluxo de visitantes, explica Felippe Xavier. “É muito comum termos alguns picos e datas em que há muito mais demanda do que em outras. Hoje as pessoas estão buscando o Réveillon e o verão, o nosso papel é aproveitar a demanda que existe, mas também é o de gerar demanda. Com a quantidade de parceiros que nós temos digitalizados, investimos em períodos que antes eram mais fracos”, explica.

Sabendo o que o consumidor está procurando e a capacidade da rede hoteleira de atender, a plataforma pode auxiliar os destinos em períodos de baixa temporada. “A gente mostra para o consumidor também o que ele pode ter disponível em períodos fora da alta temporada”.

“A gente escolheu o Extremo Sul da Bahia para iniciar essa ação entendendo o potencial turístico que a região tem”, explicou Xavier. Segundo ele, este ano mais de 130 mil passageiros já foram embarcados através da plataforma para Porto Seguro, o que representa mais de 180 mil noite vendidas, distribuídas por 41 destinos na Bahia.

Segundo ele, a Hurb entende que há regiões mais adiantadas no processo de digitalização e, por isso, a empresa vai concentrar os esforços onde há mais espaço para crescimento. “Quando mais a gente tem hotéis e parceiros conectados, capazes de atrair um número maior de visitantes, melhor é o resultado da atividade para todos os envolvidos”, pondera.

Segundo Rodolfo Delphorno, o papel da Omnibees é justamente fazer a conexão de hotéis on-line, para que eles consigam oferecer seus serviços nos meios digitais. A empresa está presente em seis países, com sede no Brasil, 7 mil hotéis conectados, em mais de 150 canais de vendas. Em 2021, a Omnibees transacionou mais de R$ 15 bilhões. “Diariamente, nós temos mais de um bilhão de consultas de preços e disponibilidade”, diz.

“Nosso grande papel na cadeia é o de digitalizar hotéis para que eles possam vender o quarto online e fomentar essa rentabilidade para os hotéis, mais turistas, que movimentam toda a cadeia de serviços”, explica. Delphorno explica que o trabalho da empresa não aparece para o grande público, mas é fundamental nos bastidores. “Nosso trabalho é simplificar e tornar seguro o processo de fazer uma reserva de hotel”, diz.

