Portugal acaba de inaugurar a maior ponte suspensa de pedestres do mundo; fotos

Portugal inaugurou nessa quinta-feira (29) a maior passarela suspensa do mundo, 175 metros acima do rio Paiva, no município de Arouca. Com os seus 516 metros de extensão, a estrutura ultrapassa o recorde estabelecido em 2017 pela ponte Charles Kuonen, nos Alpes Suíços.

A passarela atravessa um desfiladeiro de granito e é constituída por 127 placas de aço com grades metálicas de 1,2 metro de largura, fixadas por cabos de aço a pilares em forma de V localizados em cada extremidade.

