Português Bruno Lopes assume como auxiliar técnico da equipe principal do Bahia

A comissão técnica do Bahia terá algumas novidades para a temporada 2022. Nesta quinta-feira (23), o clube anunciou que o treinador português Bruno Lopes, que é o comandante do time de transição, vai acumular a função de auxiliar técnico da equipe principal.

Além disso, o tricolor também informou que a preparação física será liderada por Vitor Gonçalves. Vale lembrar que o profissional havia sido desligado do Bahia no dia 16 de dezembro em meio às reformulações no departamento de futebol.

Vitor trabalha no clube há 15 anos, e estava no plantel sub-23. Com a permanência, ele substituirá Luiz Andrade, que aceitou convite para comandar outra equipe.

A comissão do técnico Guto Ferreira conta também com os auxiliares Alexandre Faganello e André Luis, assim como o preparador físico Juninho.