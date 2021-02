Portuguesa Santista desiste e João Pedro não defenderá o Vitória

João Pedro não vestirá mais a camisa do Vitória no começo da atual temporada. O volante de 20 anos defendeu a Portuguesa Santista na Copa Paulista de 2020 e tinha proposta do Leão por empréstimo até o final do ano. No entanto, a diretoria do clube paulista optou por manter o atleta para a disputa da Série A-2 do estadual.

“O Vitória fez uma proposta que envolvia o compromisso da compra no final do ano. A Portuguesa receberia R$ 300 mil e ainda ficaria com 20% sobre uma negociação futura. Além disso, o salário do João seria multiplicado por dez. O presidente da Portuguesa até assinou um documento concordando com esses termos, mas acabou mudando de ideia. Eu fui surpreendido e o pessoal do Vitória ficou bastante chateado, mas é vida que segue”, declarou Ricardinho, ex-meia que jogou no rubro-negro em 2008 e agente de João Pedro.

O volante, que já estava fazendo a pré-temporada na Toca do Leão, revela que ficou decepcionado com a não concretização da transferência. “A proposta do Vitória era boa para o clube e para mim. Seria uma grande oportunidade para minha carreira deslanchar e a Portuguesa ter retorno em um médio prazo. Uma pena que não deu certo, mas agora é focar nos treinos e lutar para colocar a Briosa de volta na elite do futebol paulista”, afirmou João Pedro.

A Portuguesa Santista estreia na Série A-2 do Campeonato Paulista no dia 28 de fevereiro, em casa, diante da xará mais tradicional, a Portuguesa de Desportos.