Pós-graduação da Ufba supera metas e apresenta avanços em todas as áreas, aponta Capes

A pós-graduação na Universidade Federal da Bahia (Ufba) melhorou em qualidade e abrangência, com avanços significativos em todas as áreas do conhecimento, entre 2017 e 2020, conforme os dados preliminares da Avaliação Quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) - órgão vinculado ao Ministério da Educação.

Dos 85 programas avaliados - ante 72 no quadriênio anterior, uma expansão de 18% do total de programas - , 24 (28,2%) melhoraram suas notas, enquanto somente 9 (10,5%) registraram decréscimo. As notas ainda não são definitivas, já que os programas têm prazo até 3 de outubro para interpor recursos para revisão das pontuações.

Os dados foram divulgados com atraso de mais de um ano, por conta de uma ação judicial movida pelo Ministério Público Federal. Na ocasião, a Ufba defendeu a manutenção da avaliação, por entender ser este um importante instrumento de fortalecimento da pesquisa e da pós-graduação feitas no Brasil.

De acordo com os dados preliminares da avaliação da Capes, a universidade passa de 75% a 79% de seus programas de pós-graduação (PPGs) com notas 4 e 5 (respectivamente 51%, equivalente a 43 programas, e 28%, ou 24 programas) na escala da agência, que vai de 3 a 7. Em relação ao quadriênio anterior, são 13 programas a mais integrando essa faixa, sendo 10 PPGs a mais com nota 5 (totalizando 24) e 3 PPGs a mais com nota 4 (totalizando 43).

O total de programas com nota 6 subiu de 4 para 6, e a nota 7 manteve-se com 1 PPG na Ufba. Apenas 13% (11 PPGs) dos programas de pós-graduação da universidade ficaram com a nota mínima (3), o menor percentual registrado desde 2001.

Mantidos esses resultados após o julgamento dos recursos, a Ufba terá superado duas importantes metas traçadas em seu Plano de Desenvolvimento Institucional: ampliar em mais de 50% o número de PPGs com nota igual ou superior a 5 e ampliar para 4,2 o escore médio das notas de todos os PPGs da universidade, indicador superado com folga pela média global de 4,33 atingida na avaliação.

Razões para o avanço

Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação de 2014 a 2019, o professor Olival Freire Jr. aponta duas razões como fundamentais para a obtenção de resultados tão positivos. A primeira delas foi o apoio dado pela Administração Central à pesquisa e à pós-graduação na UFBA. "Reconhecendo que a Ufba tem competência em todas as áreas do conhecimento, nossas ações se direcionaram a apoiar a Universidade onde ela tem competência, mesmo que essa competência ainda não estivesse ainda refletida nos conceitos da Capes", explica Freire Jr.

O segundo fator destacado por Freire Jr. foi a postura adotada pela Administração Central no enfrentamento aos ataques cortes orçamentários impostos às universidades e à ciência nos últimos anos, que contagiou e "energizou" a comunidade universitária.

"Diante de uma tentativa de desqualificação da universidade e da ciência, o modo como a Ufba reagiu a tudo isso ajudou a preservar nossa moral, nosso estado de espírito. A Ufba não se curvou, e essa resistência energizou a comunidade, de modo que passamos a fazer ainda melhor o que antes já fazíamos bem. Apesar das dificuldades, ninguém jogou a toalha", afirma o ex-pró-reitor.

Outras ações, segundo o professor, foram a realização de avaliações dos programas de pós por consultores de fora da Universidade, antecipando a identificação de fragilidades e potencialidades, e a restauração do diálogo produtivo entre coordenações de programas e direções de unidades.

Além disso, desde 2015, a Ufba vem implementando uma série de ações de fomento à internacionalização, manutenção de equipamentos, aumento de publicações, desenvolvimento de projetos de pesquisa, estágios doutorais, apoio a discentes em situação de vulnerabilidade social, entre outras frentes.

Atual pró-reitor de Pesquisa e Pós Graduação, Ronaldo Oliveira recebeu com alegria os resultados da Avaliação Quadrienal e reconheceu o legado dos seus antecessores. "Temos o compromisso de dar continuidade a esses esforços, para que a trajetória da UFBA continue no sentido do avanço quantitativo e qualitativo de todos os seus programas e egressos", afirmou o pró-reitor.