Pós-graduação é agente de inclusão no mercado de trabalho

Há alguns anos, conquistar um diploma e estar graduado era suficiente para se inserir no mercado de trabalho, porém, a concorrência aumentou e, atualmente, é preciso ter um diferencial e alguma experiência. Mas como preencher esses requisitos ao sair da faculdade?

A biomédica Isnara Rocha, 35 anos, apostou em uma pós-graduação e foi muito criteriosa ao escolher o curso Hematologia e Hemoterapia da Uninassau, por este oferecer aulas teóricas e práticas e, ainda, contar com professores que atuam no mercado, trazendo a experiência da rotina para a sala de aula.

“Isso colaborou muito para que eu conseguissem trabalhar em um grande laboratório de Salvador. Hoje, quando tenho algum problema para resolver até consulto o material dos professores, porque tudo o que eles trouxeram já é aplicado na prática. Este foi um dos motivos pelos quais optei em fazer esta pós. Eu já estava no final do curso quando entrei no mercado de trabalho e não tive dificuldades para isso”, afirma Isnara, pós-graduada há um ano. A biomédica destaca que 99% dos seus colegas de turma já estão empregados e compartilham da mesma opinião sobre as vantagens encontradas na formação.

A biomédica Isnara Rocha escolheu o curso Hematologia e Hemoterapia da Uninassau (Fotos: divulgação)

A professora Eronildes Almeida, que coordena dois cursos na área de Saúde da Uninassau: Análises Clínicas e Hematologia e Hemoterapia, explica que cada pós tem duração de 18 meses com aulas teóricas e práticas, quinzenalmente aos sábados. “Pela manhã, temos a teoria e, à tarde, fazemos a prática. Todos os professores atuam no mercado, porque nosso objetivo é trazer este campo para a sala. Os incentivamos a levarem estudos de casos reais para a aula”, explica. Ao final, os novos profissionais podem atuar em clínicas e laboratórios de sangue, bem como adquirem total competência e segurança para se dedicarem à pesquisa.

Oportunidades

Segundo a coordenadora Eronildes, outra grande vantagem dessa relação é a possibilidade de network para os alunos, pois uma vez que se destacam durante as aulas, acabam indicados pelos professores aos empregos ou são convidados a trabalharem junto com os mestres.

A professora Eronildes Almeida coordena dois cursos na área de Saúde da Uninassau: Análises Clínicas e Hematologia e Hemoterapia

Já para aqueles que têm paixão pela sala de aula, a instituição oferece o Estágio em Docência. Desta maneira, os estudantes que pretendem ensinar têm a possibilidade de, durante seis meses, acompanharem os professores da graduação durante as aulas em cursos como Biomedicina, Farmácia e Enfermagem. “Por isso, o nosso público dessas pós são todos os profissionais da área da saúde”, salienta a coordenadora dos cursos, que já estão na quarta turma.

Segundo a reitora da Uninassau, Cecília Emília Queiroz, estes recursos refletem uma preocupação com a empregabilidade dos alunos em todos os cursos. Por isso, ela ressalta que ter mestres que não só dão aulas, mas que estão na rotina de suas áreas de atuação é, sem dúvida, algo de que a Uninassau não abre mão, em sinal do comprometimento da instituição com a formação dos novos profissionais.

“Entendemos que é preciso trazer a prática mais forte para o desenho do curso porque os alunos hoje sentem que saem da graduação com o básico e têm a necessidade de se descobrirem na pós. É preciso se especializar, porque o mercado exibe mais e a pós é um agente de inclusão em todas as áreas” Cecília Emília Queiroz, reitora da Uninassau

Além dos cursos presenciais, também cresce a procura pelas opções de formação à distância. Entre os disponíveis presenciais e EAD são mais de 30 ofertados, envolvendo áreas como Educação, Saúde, Gestão, Direito, Psicologia, Estética e muitos outros. Para conferir a lista completa, basta acessar o site www.uninassau.edu.br.

