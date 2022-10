Possível jogo do acesso, Bahia x Vila Nova já tem 44 mil ingressos garantidos

O jogo que pode confirmar o acesso do Bahia à Série A do Brasileirão, sábado (22), contra o Vila Nova, já tem 44 mil ingressos garantidos. De acordo com parcial divulgada pelo clube na noite desta quarta-feira, 15 mil foram vendidos neste primeiro dia aberto ao público geral. Esse número se soma aos 29 mil sócios com acesso livre.

Ainda há bilhetes nos setores Cadeira Especial Superior (R$ 80), Museu (R$ 100) e Lounge Carnavalito (R$ 280, com cerveja inclusa), além de Visitante

(R$ 80).

As vendas acontecem no site da Arena Fonte Nova e em quatro pontos físicos: a bilheteria Sul do estádio (Dique), as lojas Turma Tricolor no Multishop Boca do Rio e no Shopping Piedade e a loja Mascote Tricolor no Caminho de Areia.

A partida entre Bahia e Vila Nova é válida pela 36ª das 38 rodadas da Série B e terá início ás 16h30 no sábado. Para subir de imediato, o Bahia precisa ganhar do Vila e que Sport, Sampaio Corrêa e Criciúma não vençam seus jogos, todos fora de casa e respectivamente contra Londrina, Ituano e Vasco.

Caso o Criciúma empate com o Vasco, o resultado do Sampaio Corrêa deixa de influenciar nas contas do acesso tricolor.