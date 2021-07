Post de Enzo sobre consumo de carne afastou Marquezine, diz coluna

A repercussão negativa do post que Enzo Celulari fez sobre a queda no consumo de carne do Brasil foi o que motivou o afastamento de Bruna Marquezine dele. Na época, segundo o colunista Leo Dias, de Metrópoles, a atriz pediu um tempo no namoro. Enzo não gostou e isso acelerou o fim do relacionamento. Os dois já não estavam juntos no Dia dos Namorados.

O post de Enzo, que ele acabou apagando após as críticas, foi feito no final de maio. Bruna não come carne, assim como Enzo, mas não gostou do teor da mensagem dele.

O colunista diz que o fim não é visto como definitivo por pessoas próximas, já que os dois, que engataram o romance em junho do ano passado, se gostam bastante. O namoro foi assumido em público em abril desse ano, quando Bruna se declarou para Enzo no aniversário dele. Ela publicou uma foto dos dois juntos - a única divulgada pela atriz.

Em maio, Bruna falou sobre o relacionamento em entrevista à Elle, dizendo que os dois se aproximaram durante a quarentena, embora ela já o admirasse. "Eu estava há uns quatro anos sem ter um namoro e fiquei muito bem sozinha, coisa que nunca tinha conseguido fazer. Antes de pensar em me relacionar com o Enzo, já admirava o trabalho dele porque mesmo ele sempre tendo uma criação maravilhosa com todo o conforto, ele foi para o terceiro setor trabalhar e ajudar as pessoas", disse.

"A gente começou a se falar porque me coloquei à disposição pra ajudá-lo nessa pandemia, mas me disseram que ele tinha ali umas segundas intenções também, e eu pensei, ‘vamos ver’. E aí ele foi chegando e me conquistou", declarou na época.

Redução no consumo

"Consumo de carne no Brasil cai pra menor nível em 25 anos: é o preço que tá alto ou os consumidores que estão mais conscientes?", escreveu o filho de Cláudia Raia e Edson Celulari no Twitter.

A mensagem ficou no ar apenas por alguns minutos. Usuários da rede social logo começaram a responder ao empresário, falando dos dados de pobreza e da inflação no país. "O povo tá passando fome, Enzo. Não é consciência, é falta de opção", respondeu uma internauta. "Será que é bom viver nessa bolha em que não se sabe o preço da carne? Assustador!", questionou outra.