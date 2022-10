Post inventa dados sobre cidades para insinuar fraude eleitoral a favor de Lula

Mensagem que circula no WhatsApp e no Twitter inventa dados sobre habitantes e votos registrados em cidades brasileiras para o ex-presidente e candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao apresentar quantidade de votos no petista superior ao número de habitantes de municípios, as postagens insinuam que houve fraude no primeiro turno da eleição de 2022. No entanto, os dados reais destas cidades apontam que a quantidade de votos registrados está dentro do número geral de eleitores aptos em cada localidade. Há também casos de nomes de cidades que não existem e de municípios localizados em estados diferentes dos apontados nas publicações.

Conteúdo investigado: Uma corrente no Whatsapp e um post no Twitter listam cidades do Nordeste afirmando que até pessoas mortas votaram em Lula. A publicação na rede social aponta que o número de votos para o presidenciável supera o número de habitantes de cidades de Sergipe, Pernambuco e Bahia.

Onde foi publicado: Whatsapp e Twitter.

Conclusão do Comprova: É falso conteúdo publicado no Twitter e no Whatsapp que traz uma lista de cidades localizadas supostamente nos estados de Pernambuco, Sergipe e Bahia, com o argumento de que a quantidade de votos em Lula nestes municípios é superior ao número de habitantes, situação que apontaria fraude eleitoral.

São apresentados dados falsos acerca da população e quantidade de votos registrados para Lula no primeiro turno da eleição, no dia 2 de outubro de 2022. Não houve mais votos registrados para o petista do que o número de eleitores nas cidades. Além disso, há casos de cidades com o nome escrito de forma errada, municípios que não existem e outros que existem, mas estão localizados em outras regiões do Brasil.

Para o Comprova, é falso todo conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: Pelo fato do tuíte ter sido considerado enganoso pela própria plataforma, o post não pode mais ser respondido, comentado nem compartilhado pelos usuários e também não é possível ver o engajamento e as métricas. Contudo, ao clicar em ver tuítes com comentário, é possível verificar que quatro pessoas retuitaram o post no dia de sua publicação, em 4 de outubro. Não é possível mensurar o alcance das mensagens enviadas pelo WhatsApp.

O que diz o autor da publicação: O autor da publicação no Twitter não permite envio de mensagem direta pela plataforma. A reportagem não encontrou usuários em outras redes sociais com as mesmas características. O responsável pela postagem no WhatsApp não foi identificado.

Como verificamos: Primeiramente, pesquisamos a população estimada de cada município no site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), e, ao fazer as pesquisas, foi constatado que algumas cidades indicadas no tuíte e na corrente do Whatsapp não existiam ou pertenciam a outros estados do Brasil.

Em seguida, apuramos o eleitorado dos municípios bem como o resultado das eleições nos portais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Na sequência, tentamos contato com o autor da postagem. Também foram realizadas buscas, sem sucesso, para tentar encontrar o dono do perfil em outras redes sociais.

Mensagem no WhatsApp usa dados errados sobre cidades

O Comprova listou todos os nomes de cidades citadas na publicação que circula no WhatsApp com as respectivas informações verdadeiras sobre quantidade de habitantes, eleitores aptos e votos em Lula.

Nossa Senhora da Glória (SE)

Conforme informações do IBGE, o município possui 37.715 habitantes, sendo 28.114 eleitores, de acordo com dados do TSE. A cidade teve 17.024 votos para Lula, o que representa 75,07% de todos os votos válidos. Os números reais são diferentes dos apresentados na publicação aqui verificada, que aponta a cidade com 3.053 habitantes e 4.615 votos em Lula.

Porto da Pedra (PE)

Não existe uma cidade chamada Porto da Pedra, mas sim uma escola de samba brasileira do município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Nas buscas feitas pelo Comprova, verificamos que existe a cidade de Pedra em Pernambuco e a de Porto de Pedras, em Alagoas. Entretanto, os dados trazidos no tweet, que indicam 6.122 habitantes e 8.090 votos em Lula, não são verdadeiros, já que não se confirmam em nenhuma das duas cidades.

Segundo o IBGE, Porto de Pedras (AL), possui 7.618 habitantes e 7.062 eleitores, os quais 2.832 votaram no ex-presidente Lula.

Em Pedra (PE), cujo município tem 22.716 habitantes, 19.556 são eleitores de acordo com o TSE e 11.230 votaram no candidato petista.

Poço das Antas (PE)

A cidade está localizada, na verdade, no Rio Grande do Sul e lá a vitória foi de Jair Bolsonaro (PL). Ao contrário do que o post indica, não existe um município de mesmo nome em nenhum estado do Nordeste.

A afirmação de que a população na cidade é de 4.342 habitantes e de que 5.873 eleitores teriam votado em Lula é falsa. Poço das Antas (RS) tem 2.105 habitantes e o eleitorado é composto por 2.001 pessoas. No município gaúcho, Bolsonaro recebeu 989 votos (60,38%) e Lula, 445 (27,17%).

Xique Xique (BA)

O município possui população estimada de 46.562 habitantes. A postagem apresenta o número incorreto de 43.548 pessoas. No primeiro turno, 19.828 eleitores votaram em Lula. O conteúdo aqui verificado mente ao dizer que 64.805 pessoas teriam votado no petista. O município tem 36.866 eleitores aptos.

Novaçores (BA)

A publicação apresenta uma cidade baiana chamada Novaçores, com supostos 9.622 habitantes e 12.351 votos em Lula. Não existe nenhuma cidade exatamente com este nome no Brasil. Na Bahia, existe o município de Nova Soure, que possui uma população estimada de 27.047 habitantes, 21.686 eleitores aptos e 12.760 votos em Lula no primeiro turno.

Guanambim (BA)

O nome correto da cidade localizada no estado da Bahia é Guanambi e tem 85.353 habitantes, de acordo com o IBGE, e não 19.674 como apontado na corrente divulgada no WhatsApp. No pleito do último domingo (2), Lula, teve 33.200 votos (o equivalente a 64,43% dos votos para a Presidência), número maior que o mencionado na mesma corrente, que dizia ser 22.538, enquanto Jair Bolsonaro foi a escolha de 15.837 eleitores, o que corresponde a 30,73%. O município tem 64.990 eleitores aptos.

Joaçaba (BA)

Na verdade, Joaçaba fica em Santa Catarina e não na Bahia. No município catarinense, que tem uma população estimada de 30.684 pessoas e 22.613 eleitores, Bolsonaro teve 11.593 votos (64,99%) e Lula obteve 4.691 (26,30%). O texto alega que a cidade possui 6.142 habitantes e 6.984 pessoas votaram em Lula.

Antas (BA)

De fato, Antas fica na Bahia, entretanto possui 19.659 habitantes e não 11.434 conforme mencionado na corrente do WhatsApp. Lula teve 70,14% dos votos (alcançando total de 5.699 votos e não 18.001) e Jair Bolsonaro pontuou 1.960 votos, representando a escolha de 24,12% dos eleitores. A cidade tem 11.018 eleitores.

A lista de cidades ainda contém os nomes Barragem e Nova Liberdade, que supostamente estariam localizadas na Bahia. No entanto, o Brasil não tem nenhum município com esses nomes, conforme mostra lista do IBGE.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre as eleições presidenciais, políticas públicas e a pandemia. Durante o período eleitoral, muitos conteúdos estão sendo divulgados com o objetivo de tumultuar o processo das eleições e influenciar a escolha do eleitor. O conteúdo aqui verificado apresenta uma falsa alegação envolvendo o presidenciável Lula. A população deve escolher seus candidatos com base em informações verídicas e confiáveis.

Outras checagens sobre o tema: O conteúdo aqui verificado foi analisado pelo UOL Confere, Estadão Verifica e Fato ou Fake, checagens que também mostraram que os dados foram inventados.

O Comprova mostrou nesta semana que o exército não interferiu na apuração dos votos para presidente no dia da eleição, ao contrário do que diz vídeo, que vídeo em que Bolsonaro oferece capim a eleitores de Lula é de 2018 e não há menção a nordestinos e que não há comprovação de que urna impediu voto em Bolsonaro no Pará.